Fondazione Enea Tech al via. Ecco come e con chi (Di domenica 13 dicembre 2020) Il nuovo strumento per garantire l'interazione tra il mondo della ricerca e le imprese, Enea Tech, è pronto a partire per completare il sistema innovazione del Paese con risorse e investimenti adeguati alle nuove grandi sfide tecnologiche e produttive. "Il ministero dello Sviluppo economico ha deciso di completare il disegno di un innovation act tra i più importanti mai attuati in Italia per superare definitivamente un duplice fallimento di mercato più che decennale", ha spiegato Salvo Mizzi, direttore di Enea Tech a Formiche.net. "Quello del venture capital, da una parte, e quello del trasferimento di tecnologie strategiche per il paese, dall'altro. Così sono nati in un anno il fondo nazionale innovazione, mutuato dal modello Sgr multifondo di Bpi France, e una agenzia di Tech transfer di nuova ...

