Fall Guys: ulteriori livelli e skin in arrivo con la season 3 (Di domenica 13 dicembre 2020) Il titolo targato Mediatonic si aggiorna con l’arrivo delle festività. Sono infatti previste nuove skin e nuovi livelli in occasione della prossima season 3 di Fall Guys Dopo un lancio grandioso, il titolo aveva perso la sua carica innovativa. Le persone si erano infatti abituate presto al nuovo stile e alle nuove meccaniche tanto da far perdere al gioco il posto in trend topic nei social e nelle piattaforme di streaming. Con le ultime dichiarazioni tuttavia, sembra che Fall Guys si appresti a riconquistare il cuore dei giocatori grazie ad aggiunte quali nuove skin e nuovi livelli inclusi nella season 3. Nuove skin e ulteriori livelli in ... Leggi su tuttotek (Di domenica 13 dicembre 2020) Il titolo targato Mediatonic si aggiorna con l’delle festività. Sono infatti previste nuovee nuoviin occasione della prossima3 diDopo un lancio grandioso, il titolo aveva perso la sua carica innovativa. Le persone si erano infatti abituate presto al nuovo stile e alle nuove meccaniche tanto da far perdere al gioco il posto in trend topic nei social e nelle piattaforme di streaming. Con le ultime dichiarazioni tuttavia, sembra chesi appresti a riconquistare il cuore dei giocatori grazie ad aggiunte quali nuovee nuoviinclusi nella3. Nuovein ...

