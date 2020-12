F1, Ferrari dà l’addio a Sebastian Vettel: “Ci mancherai. Grazie per essere sempre te stesso” (Di domenica 13 dicembre 2020) Sebastian Vettel lascerà la Ferrari al termine del GP di Abu Dhabi 2020, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. Il tedesco saluterà la Scuderia di Maranello dopo sei anni in cui ha vinto 14 Gran Premi, senza però riuscire ad agguantare l’auspicato titolo iridato. Il quattro volte Campione del Mondo si accaserà all’Aston Martin nel 2021, nel frattempo la Ferrari lo ha salutato con un accorato tweet: “Grazie Seb per essere sempre te stesso. Ecco la tua ultima gara con noi. Ci mancherai ma farai sempre parte della famiglia della Scuderia Ferrari“. Al termine delle qualifiche di ieri, Sebastian Vettel aveva dichiarato ai microfoni ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020)lascerà laal termine del GP di Abu Dhabi 2020, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. Il tedesco saluterà la Scuderia di Maranello dopo sei anni in cui ha vinto 14 Gran Premi, senza però riuscire ad agguantare l’auspicato titolo iridato. Il quattro volte Campione del Mondo si accaserà all’Aston Martin nel 2021, nel frattempo lalo ha salutato con un accorato tweet: “Seb perte stesso. Ecco la tua ultima gara con noi. Cima faraiparte della famiglia della Scuderia“. Al termine delle qualifiche di ieri,aveva dichiarato ai microfoni ...

