Cyberpunk 2077 è un successo anche in Cinanonostante sia privo di una data d' uscita

Cyberpunk 2077 è un successo anche in Cina...nonostante sia privo di una data d'uscita (Di domenica 13 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 è uscito solo da pochi giorni, ma si è rapidamente dimostrato un successo di vendite fenomenale, tale da aver consentito a CD Projekt Red di recuperare i costi di sviluppo e marketing in sole 24 ore. Un grande responsabile di questo successo è la Cina, territorio dove le vendite del gioco sono elevate tanto quanto gli indici di visualizzazione sulle varie piattaforme streaming locali. La cosa bizzarra? Cyberpunk 2077 non è ancora ufficialmente disponibile in Cina. Secondo quanto riportato dal noto analista Daniel Ahmad, come registrato su Niko Partners, gli stream cinesi su Cyberpunk 2077 hanno superato i 19 milioni di spettatori complessivi, fra i vari siti dedicati come Douyu, Huya e Bilibili. Allo stesso modo, le vendite day-one sono ... Leggi su eurogamer (Di domenica 13 dicembre 2020)è uscito solo da pochi giorni, ma si è rapidamente dimostrato undi vendite fenomenale, tale da aver consentito a CD Projekt Red di recuperare i costi di sviluppo e marketing in sole 24 ore. Un grande responsabile di questoè la Cina, territorio dove le vendite del gioco sono elevate tanto quanto gli indici di visualizzazione sulle varie piattaforme streaming locali. La cosa bizzarra?non è ancora ufficialmente disponibile in Cina. Secondo quanto riportato dal noto analista Daniel Ahmad, come registrato su Niko Partners, gli stream cinesi suhanno superato i 19 milioni di spettatori complessivi, fra i vari siti dedicati come Douyu, Huya e Bilibili. Allo stesso modo, le vendite day-one sono ...

