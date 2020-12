Color-blok | ecco le regole della moda per vestirti colorata ma con stile

Leggi su chedonna

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ne hai sempre sentito parlare ma hai paura a chiedere di che cosa si parla quando menzioniamo il-block?tutte le risposte! Ovviamente per creare un outfit con la tecnica del “blocking” non tutti abbiamo a disposizione la redazione di Vogue Germania. Heidi e Leni Klum, infatti, hanno da pochissimo posato per questa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it