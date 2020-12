Caso Regeni, da Corrado Augias il clamoroso gesto di protesta (Di domenica 13 dicembre 2020) Il giornalista e scrittore restituirà la Legion d’Onore dopo la decisione di Macron di attribuirla al presidente egiziano: “Al-Sisi si è reso complice di criminali”. MILAN, ITALY – OCTOBER 04: Author Corrado Augias attends the Italian Television Show ‘Che Tempo Che Fa’ held at RAI Studios on October 04, 2008 in Milan, Italy. (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images“Caro direttore, domani lunedì 14 dicembre, andrò all’Ambasciata di Francia per restituire le insegne della Legion d’Onore a suo tempo conferitemi”. E’ un inizio shock quello che Corrado Augias pone in cima alla sua missiva, indirizzata al quotidiano Repubblica, nella quale annuncia il passo clamoroso che compirà a breve. Un gesto di aperta protesta contro la decisione dell’Eliseo di conferire il ... Leggi su chenews (Di domenica 13 dicembre 2020) Il giornalista e scrittore restituirà la Legion d’Onore dopo la decisione di Macron di attribuirla al presidente egiziano: “Al-Sisi si è reso complice di criminali”. MILAN, ITALY – OCTOBER 04: Authorattends the Italian Television Show ‘Che Tempo Che Fa’ held at RAI Studios on October 04, 2008 in Milan, Italy. (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images“Caro direttore, domani lunedì 14 dicembre, andrò all’Ambasciata di Francia per restituire le insegne della Legion d’Onore a suo tempo conferitemi”. E’ un inizio shock quello chepone in cima alla sua missiva, indirizzata al quotidiano Repubblica, nella quale annuncia il passoche compirà a breve. Undi apertacontro la decisione dell’Eliseo di conferire il ...

