Brexit, il «no deal» può attendere: la trattativa tra Regno Unito e Ue va avanti (Di domenica 13 dicembre 2020) Doveva essere la giornata dell'ufficializzazione dell'uscita di Londra dall'Unione europea senza un accordo. Ma dopo settimane di incessanti negoziati, Boris Johnson e Ursula von der Leyen non sono ancora pronti a mollare senza un'intesa. «Pensiamo sia responsabile fare il miglio extra. Abbiamo dato perciò mandato ai nostri negoziatori di continuare le trattative e di vedere se un accordo può essere raggiunto», ha dichiarato la presidente della Commissione europea in videoconferenza da Bruxelles. December 13, 2020 Johnson convoca i ministri «I nostri team negoziali hanno lavorato giorno e notte negli ultimi giorni. E nonostante la stanchezza dopo quasi un anno di negoziati, nonostante il fatto che le scadenze siano saltate più e più volte, pensiamo che a questo punto sia responsabile fare il possibile», ha detto von der Leyen. Johnson, da parte sua, ha convocato una

