Atalanta, operazione per Pasalic: ecco quanto starà fuori (Di domenica 13 dicembre 2020) Mario Pasalic ha deciso di operarsi per curare la pubalgia che gli ha fatto saltare le ultime quattro partite: la situazione Come riportato da Gazzetta dello Sport, Mario Pasalic ha deciso di operarsi per curare la pubalgia che gli ha fatto saltare le ultime quattro partite. Il centrocampista croato ha preso questa decisione di comune accordo con lo staff medico dell’Atalanta. I tempi di recupero sono stimati in circa quattro-cinque settimane. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Marioha deciso di operarsi per curare la pubalgia che gli ha fatto saltare le ultime quattro partite: la situazione Come riportato da Gazzetta dello Sport, Marioha deciso di operarsi per curare la pubalgia che gli ha fatto saltare le ultime quattro partite. Il centrocampista croato ha preso questa decisione di comune accordo con lo staff medico dell’. I tempi di recupero sono stimati in circa quattro-cinque settimane. Leggi su Calcionews24.com

