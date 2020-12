Vincenzo De Luca | «Quest’anno Natale e Capodanno non esistono» | poi la “stoccata” al Nord

Leggi su urbanpost

(Di sabato 12 dicembre 2020) «Dobbiamo avere la forza di resistere oggi alle spinte demagogiche, dicendo ai nostri concittadini chenon. Siano giorni di raccoglimento familiare e religioso, ma non delle feste normali, altrimenti andiamo al disastro». Così il governatore della Campania,De, nel corso della diretta Facebook. Il presidente partenopeo ha annunciato controlli rigorosi nelle stazioni e il blocco della mobilità tra i Comuni per «evitare il contagio dal», come da nuova ordinanza regionale. «La Campania chiede provvedimenti più rigorosi, è contraria al rilassamento, all’apertura della mobilità, a tutte le manfrine a cui stiamo assistendo, comuni piccoli, comuni grandi, cosa dobbiamo fare a», ha ...