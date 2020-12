Sgozza la moglie e si lancia nel vuoto: era uscito dal carcere 15 giorni fa. La scoperta choc in casa (Di sabato 12 dicembre 2020) Pesaro, prima Sgozza la moglie poi si toglie la vita. La tragedia è avvenuta nel piccolo borgo di Novilara, alle porte di Pesaro. Un omicidio-suicidio che lascia la comunità senza parole. Simona Porceddu perde la vita a 41 anni per mano del marito, più volte denunciato per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, secondo quanto ricostruito dai militari dell’arma, era un pregiudicato di nazionalità marocchina, uscito dal carcere appena due settimane fa. Il femminicidio sembra essere stato premeditato prima di lasciare la sua cella e tornare in libertà. Il 44enne Chouaye Mourad avrebbe colpito il corpo della donna con l’uso di diversi fendenti mortali. Colpi sferrati alla gola con due coltelli da cucina e la vittima trovata per terra in una pozza di sangue. Questo il terribile scenario del femminicidio avvenuto presso ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Pesaro, primalapoi si toglie la vita. La tragedia è avvenuta nel piccolo borgo di Novilara, alle porte di Pesaro. Un omicidio-suicidio che lascia la comunità senza parole. Simona Porceddu perde la vita a 41 anni per mano del marito, più volte denunciato per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, secondo quanto ricostruito dai militari dell’arma, era un pregiudicato di nazionalità marocchina,dalappena due settimane fa. Il femminicidio sembra essere stato premeditato prima di lasciare la sua cella e tornare in libertà. Il 44enne Chouaye Mourad avrebbe colpito il corpo della donna con l’uso di diversi fendenti mortali. Colpi sferrati alla gola con due coltelli da cucina e la vittima trovata per terra in una pozza di sangue. Questo il terribile scenario del femminicidio avvenuto presso ...

