Sciopero dei benzinai il 15 e 16 dicembre | Gisc Treviso non aderisce

CarloCalenda : C’è qualcosa di profondamente stonato in questo sciopero. Famiglie e lavoratori meno garantiti devono subire disser… - NicolaPorro : Lo #sciopero dei ???????????????????? ???????????????? oltre ad essere fuori luogo e sbagliato è irrispettoso nei confronti di milion… - CapraGianfranc2 : RT @mariamacina: Colpo di Stato? Se Berlusconi avesse provato a fare quello che sta tentando di fare Conte, tutta la sinistra italiana sare… - annamaria_ff : RT @mariamacina: Colpo di Stato? Se Berlusconi avesse provato a fare quello che sta tentando di fare Conte, tutta la sinistra italiana sare… - apavo75 : RT @ritornoalfutur2: Ma del flop dei sindacati, che hanno indetto uno sciopero del settore pubblico in piena pandemia, ne parla nessuno? -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero dei

“Basta capolarato di Stato”. Questo è il grido disperato dei giudici onorari, che non chiedono altro di essere trattati come qualsiasi altro lavoratore subordinato, con le medesime garanzie. Una categ ...Da lunedì pomeriggio partirà lo sciopero dei benzinai in tutta Italia: gli esercenti chiedono maggiori tutele al governo per contrastare le perdite.