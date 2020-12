Sci di fondo | Federico Pellegrini spazza via tutti e domina la sprint di Davos! L’azzurro in vetta alla classifica di specialità

Leggi su oasport

(Di sabato 12 dicembre 2020)Pellegrino tornavittoria in unadopo un anno e mezzo abbondante di digiuno e fa tris a Davos. Il poliziotto di Nus fa sua la gara di Coppa del Mondo più particolare del recente passato, senza Norvegia, Svezia e Finlandia, dimostrando una volta di più la sua forza a tecnica libera che, negli ultimi anni, è sempre stata seconda solo a quella di Johannes Klaebo. In terra svizzera, per lui, non ci sono mai rivali: sempre in controllo, nei quarti come in semifinale e in finale, dove non deve nemmeno aspettare l’ultimo rettilineo per assicurarsi la vittoria in 2’17?68. Per Pellegrino si tratta del successo numero 14 individuale in Coppa del Mondo, il primo di questa stagione. Non può nulla Alexander Bolshunov: il russo finisce staccato di 2?13, e più lontano ancora va a finire il britannico Andrew Young, terzo a 3?63. ...