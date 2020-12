Roma Incidente stradale tra una Smart e un autocarro | due feriti VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 dicembre 2020), in via Anagnina, nella mattina di oggi. L’impatto è avvenuto tra unabianca e nera ed undi insegne pubblicitarie. Lo scontro ha riportato dueche viaggiavano a bordo dell’auto, trasportati in seguito in due ospedali. L’è avvenuto intorno alle 10 del mattino, probabilmente per una manovra azzardata da parte dell’pubblicitario. Gli automobilisti che hanno assistito all’accaduto sono stati i primi a prestare soccorso e a chiamare le forze dell’ordine ed il 118. Sul posto sono intervenute le pattuglie del Gruppo VII Tuscolano per i rilievi, i duesono stati trasportati presso gli ospedali Pol Tor Vergata e il Gemelli. Clicca qui per vedere il ...