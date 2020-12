Ricetta pandoro natalizio | ingredienti | preparazione e consigli

Leggi su giornal

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ilè uno dei dolci simbolo del Natale assieme al panettone. Tipico della tradizione veronese, è il dolce preferito per festeggiare questa ricorrenza, molto apprezzato da adulti e bambini. Si può gustare così com’è, con il tipico zucchero a velo in superficie, oppure per renderlo più scenico, lo si può tagliare e farcire come più si vuole, e se dovesse avanzarvi, potete utilizzarlo anche per preparare altri dolci. Preparare ilin casa è abbastanza impegnativo, i tempi sono lunghi, sicuramente è più semplice andarlo a comprare, ma se avete tempo provateci, perché sarà una vera soddisfazione, oltre che più genuino.per la biga: Farina Manitoba 45 g Acqua 30 g Lievito di birra fresco 5 gper il primo impasto: Biga (preparata ...