Perché Fifa 21 fa arrabbiare i giocatori? (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo le accuse di Zlatan Ibrahimovic sull'appropriazione indebita dei diritti di immagine, la società Electronic Arts, creatrice della serie Fifa che oggi domina il mercato del calcio videogiocato, è stata portata davanti a un giudice in California da una class action di e-player arrabbiati: la accusano di manipolare occultamente gli esiti delle partite tra giocatori online, per non scoraggiare (secondo loro) i meno bravi nè appagare troppo i più forti, in un equilibrio finalizzato a incollare tutti al gioco. In attesa che la common law americana capisca come affrontare un problema piuttosto inedito come quello della trasparenza dei videogiochi, nella fattispecie stabilire se un algoritmo di gioco è punibile per truffa, un fatto è sicuro: Fifa 21 sta seminando malumore. Sono scontenti i legali di Ibra, che hanno chiesto per lui una ...

