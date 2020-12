Paolo Rossi, Simonetta Rizzato prima moglie lo ricorda commossa (Di sabato 12 dicembre 2020) La morte di Paolo Rossi ha lasciato un vuoto incolmabile tra i fan del calcio e non solo. Uomo altruista e decisamente umile e disponibile, ha ricevuto un affetto profondo dai suoi amici ma anche dai famigliari, la moglie Federica Cappelletti e le sue figlie e non ultimo il figlio nato dal primo matrimonio con Simonetta Rizzato. Simonetta Rizzato ha ricordato Paolo Rossi con cui è stata sposata per 18 anni in modo eccellente. Si sono amati molto nonostante la giovane età, Alessandro è nato dal frutto del loro amore. Simonetta ha sostenuto e mostrato il suo appoggio a Paolo quando è stato coinvolto nello scandalo del calcio scommesse del 1980, ha anche condiviso con lui la vittoria ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 12 dicembre 2020) La morte diha lasciato un vuoto incolmabile tra i fan del calcio e non solo. Uomo altruista e decisamente umile e disponibile, ha ricevuto un affetto profondo dai suoi amici ma anche dai famigliari, laFederica Cappelletti e le sue figlie e non ultimo il figlio nato dal primo matrimonio conhatocon cui è stata sposata per 18 anni in modo eccellente. Si sono amati molto nonostante la giovane età, Alessandro è nato dal frutto del loro amore.ha sostenuto e mostrato il suo appoggio aquando è stato coinvolto nello scandalo del calcio scommesse del 1980, ha anche condiviso con lui la vittoria ...

