NVIDIA | termine della serie GTX

Leggi su windowsinsiders

(Di sabato 12 dicembre 2020) La ricercaper il perfezionamento dei Ray Tracing Core porta interessanti novità e con laRTX 3000 potremmo vedere ilGTX.– GTX vs RTX In passatoha prodotto differentidi schede video e con il lancio delle unità GTX ha fatto la storia delle unità ad alte prestazioni progettate per il gaming. LaGeForce 7800 (2005) lancia per la prima volta sul mercato un modello GTX. Il lancio ottiene un largo apprezzamento dalle riviste specializzate classificando la scheda come l’unità commerciale più complessa. La GeForce 7800 GTX presentava un alto numero di transistor, una complessa architettura ed era solamente l’iniziostrada cheavrebbe ...