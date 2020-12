Microsoft Edge, Google Chrome, Yandex Browser e Mozilla Firefox SOTTO ATTACCO DA PARTE DI ADROZEK (Di sabato 12 dicembre 2020) Una diffusa campagna di malware cerca di iniettare silenziosamente annunci nei risultati di ricerca ed interessa più Browser per introdurre pubblicità non volute tra i risultati delle ricerche. Gli utenti vengono reindirizzati da siti legittimi a domini poco sicuri dove vengono ingannati per installare il software dannoso. Come soluzione si ha a disposizione solo la reinstallazione del Browser. Ecco il testo completo dell’articolo tradotto con Google : Una campagna malware persistente ha distribuito attivamente un malware modificatore del Browser evoluto su larga scala almeno da maggio 2020. Al suo apice in agosto, la minaccia è stata osservata su oltre 30.000 dispositivi ogni giorno. Il malware è progettato per iniettare annunci nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca. La minaccia colpisce più ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 12 dicembre 2020) Una diffusa campagna di malware cerca di iniettare silenziosamente annunci nei risultati di ricerca ed interessa piùper introdurre pubblicità non volute tra i risultati delle ricerche. Gli utenti vengono reindirizzati da siti legittimi a domini poco sicuri dove vengono ingannati per installare il software dannoso. Come soluzione si ha a disposizione solo la reinstallazione del. Ecco il testo completo dell’articolo tradotto con: Una campagna malware persistente ha distribuito attivamente un malware modificatore delevoluto su larga scala almeno da maggio 2020. Al suo apice in agosto, la minaccia è stata osservata su oltre 30.000 dispositivi ogni giorno. Il malware è progettato per iniettare annunci nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca. La minaccia colpisce più ...

