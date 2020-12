L’abbraccio tra Baggio e Bruno Conti ai funerali di Paolo Rossi (VIDEO) (Di sabato 12 dicembre 2020) Tanta commozione al funerale di Paolo Rossi. Tra i presenti, oltre ai campioni del mondo del 1982, anche Roberto Baggio: Pablito era l'idolo da bambino del Divin Codino, che tifava per il Vicenza. Eccolo insieme a Bruno Conti, Franco Causio e Alessandro Altobelli.caption id="attachment 1064229" align="alignnone" width="1200" funerali Paolo Rossi (screenshot)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 12 dicembre 2020) Tanta commozione al funerale di. Tra i presenti, oltre ai campioni del mondo del 1982, anche Roberto: Pablito era l'idolo da bambino del Divin Codino, che tifava per il Vicenza. Eccolo insieme a, Franco Causio e Alessandro Altobelli.caption id="attachment 1064229" align="alignnone" width="1200"(screenshot)/caption ITA Sport Press.

