Joshua-Pulev oggi: orario, tv, streaming, programma Mondiale pesi massimi (Di sabato 12 dicembre 2020) oggi sabato 12 dicembre (attorno alle ore 23.00-00.00) andrà in scena l'incontro di boxe più importante dell'anno, quello che in cui verranno messe in palio ben quattro cinture iridate della categoria regina della nobile arte. Alla SSE Arena di Londra, Anthony Joshua e Kubrat Pulev si sfideranno per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi: nella sua capitale, il britannico difenderà i suoi titoli dall'assalto del coriaceo bulgaro, già Campione d'Europa nel 2016 e desideroso di salire sul tetto del Pianeta. Si preannuncia una contesa particolarmente avvincente e appassionante, il padrone di casa partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà assolutamente sottovalutare uno sfidante in grado sicuramente di impensierirlo.

