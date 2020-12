Decreto Ristori: stop alla rate dei mutui fino a fine 2021 (Di sabato 12 dicembre 2020) stop al pagamento delle rate dei mutui sulla prima casa fino alla fine del 2021, un rimborso del 50% per i proprietari che applicano uno sconto sull’affitto, la possibilità di pagare l’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap anche in quattro rate a partire da aprile e la sospensione delle tasse sul suolo pubblico per bar e ristoranti. Sono alcune delle novità del Decreto Ristori - in cui sono stati assorbiti anche il bis, il ter e il quater - che ha ottenuto il primo via libera nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato e lunedì approderà in Aula per il voto di fiducia.Circa una settantina le modifiche apportate da Palazzo Madama dal quale il testo uscirà ‘blindato’ per essere trasmesso ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 dicembre 2020)al pagamento delledeisulla prima casadel, un rimborso del 50% per i proprietari che applicano uno sconto sull’affitto, la possibilità di pagare l’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap anche in quattroa partire da aprile e la sospensione delle tasse sul suolo pubblico per bar e ristoranti. Sono alcune delle novità del- in cui sono stati assorbiti anche il bis, il ter e il quater - che ha ottenuto il primo via libera nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato e lunedì approderà in Aula per il voto di fiducia.Circa una settantina le modifiche apportate da Palazzo Madama dal quale il testo uscirà ‘blindato’ per essere trasmesso ...

_MiBACT : Turismo, #MiBACT: pubblicato decreto con ristori per guide turistiche e accompagnatori. Il fondo del Ministero per… - usarausanu : #DecretoRistori: stop alla rate dei mutui fino a fine 2021, e poi dite che @GiuseppeConteIT non vi vuole bene ?? - HuffPostItalia : Decreto Ristori: stop alla rate dei mutui fino a fine 2021 - TerraDiPalma : RT @_MiBACT: Turismo, #MiBACT: pubblicato decreto con ristori per guide turistiche e accompagnatori. Il fondo del Ministero per questi cont… - CambiamentoDel : Si paga ma c'è una nuova scadenza, diluita nel tempo: il Decreto Ristori-quater (D.L. n. 157/2020) posticipa dal 10… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Ristori Completati i pagamenti di tutti i contributi automatici dei quattro Decreto Ristori Ipsoa Spostamenti, governo ci ripensa: il via libera legato al chilometraggio

Il via libera agli spostamenti nei giorni di Natale, Santo Stefano e 1° gennaio è quasi cosa fatta. Anche se verranno stabiliti dei limiti: la deroga potrebbe essere concessa in base ...

Dl Ristori, stop ai mutui per la prima casa e sconti sugli affitti

Stop al pagamento delle rate dei mutui sulla prima casa fino alla fine del 2021, un rimborso del 50% per i proprietari che applicano uno sconto sull'affitto, ...

Il via libera agli spostamenti nei giorni di Natale, Santo Stefano e 1° gennaio è quasi cosa fatta. Anche se verranno stabiliti dei limiti: la deroga potrebbe essere concessa in base ...Stop al pagamento delle rate dei mutui sulla prima casa fino alla fine del 2021, un rimborso del 50% per i proprietari che applicano uno sconto sull'affitto, ...