Covid: Dal 13 Dicembre Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte gialle mentre Abruzzo arancione (Di sabato 12 dicembre 2020) La cabina di regia Cts-ministero della Salute ha approvato lo spostamento di alcuni territori in fasce di rischio diverse da quelle in cui si trovano ora. Dal 13 Dicembre Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte gialle mentre Abruzzo passa arancione. Speranza, firma la nuova ordinanza sulle regioni Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firma una nuova ordinanza con cui si dispone l’area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area arancione per la regione Abruzzo. L’ordinanza sarà in vigore dal 13 Dicembre. “Sulla base dei dati epidemiologici riscontrati negli ... Leggi su ck12 (Di sabato 12 dicembre 2020) La cabina di regia Cts-ministero della Salute ha approvato lo spostamento di alcuni territori in fasce di rischio diverse da quelle in cui si trovano ora. Dal 13passa. Speranza, firma la nuova ordinanza sulle regioni Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firma una nuova ordinanza con cui si dispone l’area gialla per le regionie l’areaper la regione. L’ordinanza sarà in vigore dal 13. “Sulla base dei dati epidemiologici riscontrati negli ...

