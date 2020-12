Coronavirus in Veneto, record di contagi nelle ultime 24 ore: 5.098 nuovi infetti. E le vittime non si fermano: sono 110 Il bollettino (Di sabato 12 dicembre 2020) Coronavirus in Veneto , il bollettino di oggi, sabato 12 dicembre 2020 . Un altissimo numero di nuovi contagi è stato registrato nelle ultime 24 ore nella nostra regione: sono 5.098 nuovi infetti e ... Leggi su leggo (Di sabato 12 dicembre 2020)in, ildi oggi, sabato 12 dicembre 2020 . Un altissimo numero diè stato registrato24 ore nella nostra regione:5.098e ...

PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Veneto, è record di contagi #Coronavirus #COVID?19 - GoSolar01 : RT @bluestenyeyes: #Zaia: in #veneto il #vaccino anticovid il 6 gennaio. ....Il vaccino lo porta la befana, quando alla politica non resta… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Coronavirus in Veneto, record di contagi nelle ultime 24 ore: 5.098 nuovi infetti. E le vittime non si fermano: sono 110 Il b… - bluestenyeyes : #Zaia: in #veneto il #vaccino anticovid il 6 gennaio. ....Il vaccino lo porta la befana, quando alla politica non r… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Veneto, è record di contagi #Coronavirus #COVID?19 -