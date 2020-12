Boccia, decisione cruciale governo su spostamenti a Natale (Di sabato 12 dicembre 2020) Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia si esprime sulla possibile apertura del governo agli spostamenti tra comuni a Natale. Il Ministro Boccia ha ribadito ai microfoni di SkyTg24 la totale negazione riguardo una possibile apertura per Natale nella mobilità fra comuni. Ha dichiarato: “Se vogliono rimuovere i vincoli agli spostamenti in tutti i comuni italiani ci troveranno contrarissimi, se vogliono chiarimenti per i piccoli comuni nelle aree interne, il parlamento ha i mezzi per farlo”. “Siamo ancora nella fase più critica e se a dicembre i comportamenti non saranno rigorosi, il rischio della terza ondata è abbastanza certo”. L’appello agli italiani è dunque quello di “rispettare le regole e mantenere il massimo di attenzione”. LEGGI ... Leggi su chenews (Di sabato 12 dicembre 2020) Il ministro per gli Affari Regionali Francescosi esprime sulla possibile apertura delaglitra comuni a. Il Ministroha ribadito ai microfoni di SkyTg24 la totale negazione riguardo una possibile apertura pernella mobilità fra comuni. Ha dichiarato: “Se vogliono rimuovere i vincoli agliin tutti i comuni italiani ci troveranno contrarissimi, se vogliono chiarimenti per i piccoli comuni nelle aree interne, il parlamento ha i mezzi per farlo”. “Siamo ancora nella fase più critica e se a dicembre i comportamenti non saranno rigorosi, il rischio della terza ondata è abbastanza certo”. L’appello agli italiani è dunque quello di “rispettare le regole e mantenere il massimo di attenzione”. LEGGI ...

