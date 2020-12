Amazon, i dipendenti precari ridotti a vivere in camper: “Non posso permettermi altro” (Di sabato 12 dicembre 2020) Rovigo, 12 dic – vivere in un camper per lavorare da Amazon. Questa è la storia di Massimo Straccini, originario di Ferrara, che ormai da due mesi vive con la moglie in un camper per lavorare nel sito di Rovigo del colosso dell’e-commerce. “Vivo nel camper e lavoro qua” “Vivo e lavoro qua. Con questo stipendio non mi posso permettere altro”, confessa Massimo a Nordesteconomia. L’uomo ha 58 anni di Ferrara ed è un addetto allo stoccaggio: assunto il 7 ottobre, vive con la moglie che spera, a sua volta, di essere assunta come il coniuge. Purtroppo, però, il contratto non offre sufficienti garanzie a eventuali padroni di casa, per non parlare dell’esigua paga. Quindi l’uomo ha deciso di vivere in un camper davanti all’hub ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 12 dicembre 2020) Rovigo, 12 dic –in unper lavorare da. Questa è la storia di Massimo Straccini, originario di Ferrara, che ormai da due mesi vive con la moglie in unper lavorare nel sito di Rovigo del colosso dell’e-commerce. “Vivo nele lavoro qua” “Vivo e lavoro qua. Con questo stipendio non mipermettere, confessa Massimo a Nordesteconomia. L’uomo ha 58 anni di Ferrara ed è un addetto allo stoccaggio: assunto il 7 ottobre, vive con la moglie che spera, a sua volta, di essere assunta come il coniuge. Purtroppo, però, il contratto non offre sufficienti garanzie a eventuali padroni di casa, per non parlare dell’esigua paga. Quindi l’uomo ha deciso diin undavanti all’hub ...

Internazionale : Amazon ha triplicato l'utile durante la pandemia. Oggi una coalizione internazionale di lavoratori, sindacati e amb… - amnestyitalia : Mentre Amazon si arricchisce, le condizioni dei lavoratori continuano a peggiorare. Da tempo, l'azienda prende di m… - BerniCurenai : #Amazon , i dipendenti precari ridotti a vivere in camper: “Non posso permettermi altro” - unetomaterouge : RT @DiEM25_IT: #MakeAmazonPay ha anche inviato una lettera a #JeffBezos, miliardario proprietario di #Amazon. Chiediamo che paghi le #tasse… - sofertweets : ?? And the Pandemic Profiteer Award goes to.. Jeff Bezos Alcuni attivisti e dipendenti di Amazon hanno consegnato… -

