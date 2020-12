Zorc | «Partiti male con la Lazio…» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Michaelè tornato del secondo posto conquistato nel girone di Champions League Michael, dirigente del Borussia Dortmund, in conferenza stampa ha parlato di come è andato il girone in Champions League; terminata al secondo posto alle spalle della Lazio. «Con la Lazio abbiamo cominciato col piede sbagliato, ma possiamo essere felici per le nostre prestazioni. Ora abbiamo quattro partite di Bundesliga e la Pokal prima di Natale». Leggi su Calcionews24.com