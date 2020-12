XFactor 2020 | il momento della proclamazione Sul palco del talent Casadilego e Lpom | “Con pochissimi voti di distacco | il vincitore è…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ogni competizione arriva al punto in cui un solo concorrente prevale su tutti gli altri. Giovedì sera la finalissima diha visto prevalereche ha avuto la meglio sui Little Pieces of Marmelade proponendo Vittoria, il brano originale scritto appositamente per lei da Mara Sattei. La serata per la giovanissima artista è iniziata con il duetto con il suo giudice e mentore Hell Raton. I due si sono esibiti insieme sulle note di Stan, la cover di Eminem featuring Dido. Nella seconda mancheha interpretato i suoi tre Best Of: Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, xanny di Billie Eilish e A case of you di Joni Mitchell. Secondi in classifica i Little Pieces of Marmelade, che si sono esibiti insieme a Manuel Agnelli sulle note di Veleno degli Afterhours e come Best Of hanno scelto i brani I Am ...