Violenza sessuale: confermata condanna a 9 anni per l’ex calciatore del Milan Robinho (Di venerdì 11 dicembre 2020) . l’ex giocatore del Milan Robinho è stato condannato in appello a 9 anni di carcere per Violenza sessuale insieme a un complice. Il processo riguarda uno stupro avvenuto nel gennaio 2013, quando il calciatore e altri uomini si accanirono su una 23enne ridotta in stato di incoscienza all’interno di un locale a Milano. La Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna a 9 anni di carcere per Violenza sessuale per l’ex giocatore del Milan Robinho, al secolo Robson de Souza Santos. Al centro del processo un episodio che risale al 2013: il calciatore e un amico, Ricardo Falco, ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 11 dicembre 2020) .giocatore delè statoto in appello a 9di carcere perinsieme a un complice. Il processo riguarda uno stupro avvenuto nel gennaio 2013, quando ile altri uomini si accanirono su una 23enne ridotta in stato di incoscienza all’interno di un locale ao. La Corte d’appello dio ha confermato laa 9di carcere perpergiocatore del, al secolo Robson de Souza Santos. Al centro del processo un episodio che risale al 2013: ile un amico, Ricardo Falco, ...

SoniaLaVera : RT @ImolaOggi: Violenza sessuale, Milano: confermati 9 anni per Robinho - Grandetornado2 : RT @SecolodItalia1: Mantova, aggredisce due donne in due mesi: indiano fermato per violenza sessuale aggravata - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Mantova, aggredisce due donne in due mesi: indiano fermato per violenza sessuale aggravata - notamovie_ : Essere vittima di violenza sessuale non ti permette di attaccare le persone inutilmente, per di più utilizzando ter… - castielstarks : RT @imlouisfav: pitoners be like i can excuse chiamare violenza sessuale james che dice di voler smutandare peverus but i draw the line at… -