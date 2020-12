Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2020 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 dicembre 2020)DEL 11 DICEMBREORE 8.05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA, SI TRANSITA SU CORSIA CENTRALE E SORPASSO. CHIUSA RAMPA D’IMMISSIONE ALTEZZA TIBURTINA.; IN INTERNA SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONESUD E LA LAURENTINA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; E DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN USCITA E PROSEGUENDO SULLA A24 UN INCIDENTE GENERA CODE IN COMPLANARE TRA IL RACCORDO E SETTECAMINI IN DIREZIONE TERAMO CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE IN ...