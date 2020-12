Sassuolo Benevento, i convocati di De Zerbi: ancora out Caputo e Defrel (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Benevento Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di questa sera contro il Benevento. ancora assente Caputo e Defrel. Portieri: Consigli, Pegolo, Turati. Difensori: Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan. Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Locatelli, Lopez, Magnanelli, Obiang, Traore. Attaccanti: Berardi, Boga, Haraslin, Oddei, Raspadori, Schiappacasse. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roberto Deha diramato la lista deiin vista della partita contro ilRoberto De, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista della partita di questa sera contro ilassente. Portieri: Consigli, Pegolo, Turati. Difensori: Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan. Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Locatelli, Lopez, Magnanelli, Obiang, Traore. Attaccanti: Berardi, Boga, Haraslin, Oddei, Raspadori, Schiappacasse. Leggi su Calcionews24.com

