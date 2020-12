Premier Conte | “Spostamenti tra comuni a Natale? Parlamento tornerà su questo punto”

(Di venerdì 11 dicembre 2020) “Gli spostamenti trae Capodanno? Inc’è una grande sensibilità supunto e se il, assumendosene tutta la responsabilità, vuole introdurre eccezioni suipiù piccoli torneremo supunto. Ilè sovrano, ma serve grande cautela“. Così il Presidente del Consiglio Giuseppein merito alla possibile deroga sugli spostamenti tranei giorni festivi. “I limiti agli spostamenti durante le feste dipossono creare un problema oggettivo, è chiaro che chi vive in una grande città e ha i congiunti prossimi ha la possibilità di muoversi – ha precisatodurante una conferenza stampa al termine del Vertice Ue -, ...

Agenzia ANSA

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "C'è un tavolo? Al momento non c'è nessuna convocazione... comunque se e quando ci sarà, Italia Viva partecipa sempre volentieri a tutte le riunioni di maggioranza. Ma per ...Roma, 11 dic. (askanews) - "Un Consiglio europeo storico" lo ha definito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa ...