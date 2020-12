Michael Douglas e Christoph Waltz saranno Ronald Reagan e Michail Gorbaciov in una serie (Di sabato 12 dicembre 2020) Michael Douglas e Christoph Waltz interpreteranno Ronald Reagan e Michail Gorbachev in una nuova serie diretta da James Foley e prodotta da Paramount Michael Douglas e Christoph Waltz saranno i protagonisti di una nuova serie diretta da James Foley e prodotta da Paramount Television Studios. In modo particolare, i due attori vestiranno i panni di Ronald Reagan e Michail Gorbachev. Come riportato da Deadline, Michael Douglas e Christoph Waltz sono stati scelti per vestire i panni dei due protagonisti di Reagan & ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 dicembre 2020)interpreterannoGorbachev in una nuovadiretta da James Foley e prodotta da Paramounti protagonisti di una nuovadiretta da James Foley e prodotta da Paramount Television Studios. In modo particolare, i due attori vestiranno i panni diGorbachev. Come riportato da Deadline,sono stati scelti per vestire i panni dei due protagonisti di& ...

