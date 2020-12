Messa di domani, 12 Dicembre: Letture, Salmo e Vangelo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Inizio Messa – Prima Lettura Sir 48, 1-4. 9-11Dal libro di Siracide. In quei giorni, sorse Elìa profeta, come un fuoco; la sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per tre volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elìa, con i tuoi prodigi! E chi può vantarsi di esserti uguale? Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco; tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l’ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell’amore. C: Parola di Dio. A: Rendiamo grazie a Dio. Salmo Responsoriale Sal.79 RIT: Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo ... Leggi su giornal (Di venerdì 11 dicembre 2020) Inizio– Prima Lettura Sir 48, 1-4. 9-11Dal libro di Siracide. In quei giorni, sorse Elìa profeta, come un fuoco; la sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per tre volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elìa, con i tuoi prodigi! E chi può vantarsi di esserti uguale? Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco; tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l’ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell’amore. C: Parola di Dio. A: Rendiamo grazie a Dio.Responsoriale Sal.79 RIT: Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo ...

MafaldaraS : ?? Io domani ho la mia prima riunione-conferenza in collegamento. L'hanno messa alle 14. Sono delle brutte persone,… - IRONL0KI : cercando di prevedere la reazione di madre che domani vedrà la storia messa alle 3 di notte - dxnshxrmx : mi sono messa l'interrogazione che devo fare domani in loop così mi entra in testa - ariann4a : Non io che per non pensare a domani mi sono messa a vedere video horror su YouTube e ora mi sto cagando sotto - AOppini : @Ausilia15895875 Che magari l’ha solo messa lì perchè domani la ridarà a Tommaso! Ti pensi la scena? Rido. -

Ultime Notizie dalla rete : Messa domani Messa di domani, 8 Dicembre: letture, Salmo e Vangelo Tech Cave Cagliari, rinviata la modifica della nuova viabilità di viale Marconi

L'inizio della sperimentazione della nuova viabilità di viale Marconi a Cagliari, in programma per domani, è stato rinviato. Come spiega una nota del Comune, "a seguito del cedimento della condotta id ...

Duomo di Caserta: S. Messa in ricordo delle Vittime del Dovere

Sarà una cerimonia raccolta la Santa Messa in ricordo delle Vittime del Dovere che, come da tradizione, verrà celebrata presso il Duomo di Caserta dal Parroco della Cattedrale Don Vincenzo De Caprio, ...

L'inizio della sperimentazione della nuova viabilità di viale Marconi a Cagliari, in programma per domani, è stato rinviato. Come spiega una nota del Comune, "a seguito del cedimento della condotta id ...Sarà una cerimonia raccolta la Santa Messa in ricordo delle Vittime del Dovere che, come da tradizione, verrà celebrata presso il Duomo di Caserta dal Parroco della Cattedrale Don Vincenzo De Caprio, ...