Maradona, l’aneddoto di Unzué: “Diego perse 8 kg in una settimana mangiando carne cruda” (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’ex calciatore e allenatore Juan Carlos Unzué, in un’intervista al canale Youtube Idolos, ha svelato un retroscena relativo a Diego Armando Maradona ai tempi del Siviglia: “In una sola settimana riuscì a perdere 8 chili. Ci disse che aveva mangiato un tipo di carne-cruda per arrivare al meglio alla sfida contro il Real Madrid. Il motivo per cui condivideva con noi queste esperienze era per metterci in guardia e farci evitare di ripetere i suoi errori“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’ex calciatore e allenatore Juan Carlos, in un’intervista al canale Youtube Idolos, ha svelato un retroscena relativo a Diego Armandoai tempi del Siviglia: “In una solariuscì a perdere 8 chili. Ci disse che aveva mangiato un tipo di-cruda per arrivare al meglio alla sfida contro il Real Madrid. Il motivo per cui condivideva con noi queste esperienze era per metterci in guardia e farci evitare di ripetere i suoi errori“. SportFace.

sportface2016 : #Maradona, l’aneddoto di #Unzué: “Diego perse 8 kg in una settimana mangiando carne cruda” - tifosipalermoit : Gigi D’Alessio e l’aneddoto con Maradona sulla canzone: “Si turnasse a nascere” - apetrazzuolo : L'ANEDDOTO - Cataldo: 'Maradona? Mi disse: 'El nome tuo non me lo posso mai dimenticare...' - sportli26181512 : #Maradona, Ortega racconta: 'Mi vergognavo di condividere la stanza con lui ma...': L'ex calciatore argentino svela… - 66thand2nd : Già lo aveva menzionato tra le sue fonti di ispirazione ricevendo l'Oscar nel 2014 (aneddoto che il nostro Marco Ci… -