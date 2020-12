M5S: nel Defr 2021-23 inserite anche nostre proposte (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma – “Il Documento di Economia e Finanza Regionale 2021-2023, approvato ieri in Commissione Bilancio, si avvarra’ di numerose nostre proposte, avanzate con una serie di emendamenti votati favorevolmente”. E’ quanto si legge in una nota del M5S della Regione Lazio. “Abbiamo voluto dare la giusta importanza- spiegano i consiglieri- ai temi a noi piu’ cari e che da sempre contraddistinguono la nostra politica, come la giusta valorizzazione della Sanita’ territoriale, una maggiore spinta verso lo sviluppo sostenibile, l’implementazione dei sistemi di welfare e della digitalizzazione, senza tralasciare le infrastrutture, la promozione della cultura e del turismo di prossimita’ e la tutela degli animali.” “Tra i vari emendamenti approvati: digitalizzazione della scelta e/o del cambio del medico di medicina generale o del pediatra di libera ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma – “Il Documento di Economia e Finanza Regionale-2023, approvato ieri in Commissione Bilancio, si avvarra’ di numerose, avanzate con una serie di emendamenti votati favorevolmente”. E’ quanto si legge in una nota del M5S della Regione Lazio. “Abbiamo voluto dare la giusta importanza- spiegano i consiglieri- ai temi a noi piu’ cari e che da sempre contraddistinguono la nostra politica, come la giusta valorizzazione della Sanita’ territoriale, una maggiore spinta verso lo sviluppo sostenibile, l’implementazione dei sistemi di welfare e della digitalizzazione, senza tralasciare le infrastrutture, la promozione della cultura e del turismo di prossimita’ e la tutela degli animali.” “Tra i vari emendamenti approvati: digitalizzazione della scelta e/o del cambio del medico di medicina generale o del pediatra di libera ...

