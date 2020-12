Iva Zanicchi interviene al Gf vip | crisi di pianto nella Casa

(Di sabato 12 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies. Iva, lacrime al Gf vip; la cantante è intervenuta in collegamentoe ha sconvolto tutti i concorrenti. Iva, lacrime al Gf vip; la cantante è intervenutain collegamento e ha lasciato di stucco tutti i concorrenti, in particolare uno. La donna ha voluto parlare in diretta con gli inquilini

QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin @Gerry_Scotti @ivazanicchi #GiulianoSangiorgi e @MARCOCARTA85 Alle… - LegaSalvini : LO SFOGO DI IVA ZANICCHI: 'CONTE SI FACCIA UN ESAME DI COSCIENZA' - _heysestra : @pf1_can Iva Zanicchi, la cantante italiana che si è collegata prima da casa e ha perso il fratello per il coronavirus - pascaziomarco : RT @1SA_GA1: #GFVIP raga Iva Zanicchi tra un mese più o meno 81 anni. OTTANTUNO! Io che metto la firma per arrivarci così. - Miriam21164588 : RT @Olty86: L'indelicatezza di Alfonso che tira fuori il discorso della morte del fratello della Zanicchi, quando Iva 1 minuto prima aveva… -

Venticinquesima puntata per "Grande Fratello Vip 5", il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia in veste di opinionisti. Nuovi ingressi nella Casa: Samantha De Gren ...Sorpresa speciale per Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip. In video-collegamento con la Casa c’è Iva Zanicchi, che manda un saluto all’amico di sempre giù di morale in questo periodo. Per il p ...