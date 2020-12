Inter | clamoroso retroscena Conte | ' Se volete posso anche andarmene!'

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ecco quanto riporta il quotidiano: 'Va in scena una sorta di lunga riunione dove le parti provano a capire quale sia la situazione. Da una parte la dirigenza e Giuseppe Marotta, dall'altra Antonio ...

Fortuna94296772 : RT @stediclemente: ?? CLAMOROSO ?? Inter multata dopo la partita contro lo Shakhtar. È uscita dopo le 22 - ilbianconerocom : Clamoroso: #Conte-#Inter separati in casa! Può essere cacciato prima di giugno - infoitsport : Il Messaggero – Clamoroso, l'Inter pensa a Inzaghi per il dopo Conte: c'è anche Tare. E Lotito… - Easy_Branches : RT @DailyUSANews: CLAMOROSO: INTER ULTIMA NEL GIRONE E ELIMINATA. ALTRO CHE BISCOTTO - Inter-Shaktar 0-0 - easyjanjansen : RT @DailyUSANews: CLAMOROSO: INTER ULTIMA NEL GIRONE E ELIMINATA. ALTRO CHE BISCOTTO - Inter-Shaktar 0-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Inter clamoroso

Svelato un clamoroso retroscena dopo l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League L'Inter non sta vivendo un gran momento, malgrado l'ottimo ...Svelato un clamoroso retroscena dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League L’Inter non sta vivendo un gran momento, malgrado l’ottimo piazzamento in Serie A che vede ...