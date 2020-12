Il Castello di Mussomeli ritorna al suo splendore. E noi possiamo solo complimentarci (Di venerdì 11 dicembre 2020) del Prof. Leandro Janni* Qualche giorno fa abbiamo letto con estremo piacere l’intervista di Antonello Caporale a Sebastiano Misuraca, l’ex-imprenditore siciliano che ha acquistato e demolito un obbrobrio che sfigurava da decenni il Castello di Mussomeli. Un gesto esemplare, nel segno dei valori, degli ideali di Italia Nostra. Pertanto, nell’ambito delle iniziative del 65esimo anniversario della nascita dell’associazione, Italia Nostra conferirà la tessera di “Socio onorario” al sig. Sebastiano Misuraca, insieme a una lettera di congratulazioni firmata dallo scrivente e dalla Presidenza nazionale. Il Castello di Mussomeli è uno dei più importanti, integri e suggestivi castelli della Sicilia. Noto anche come Castello Manfredonico, è una fortezza eretta tra il XIV e XV secolo. Si trova su una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) del Prof. Leandro Janni* Qualche giorno fa abbiamo letto con estremo piacere l’intervista di Antonello Caporale a Sebastiano Misuraca, l’ex-imprenditore siciliano che ha acquistato e demolito un obbrobrio che sfigurava da decenni ildi. Un gesto esemplare, nel segno dei valori, degli ideali di Italia Nostra. Pertanto, nell’ambito delle iniziative del 65esimo anniversario della nascita dell’associazione, Italia Nostra conferirà la tessera di “Socio onorario” al sig. Sebastiano Misuraca, insieme a una lettera di congratulazioni firmata dallo scrivente e dalla Presidenza nazionale. Ildiè uno dei più importanti, integri e suggestivi castelli della Sicilia. Noto anche comeManfredonico, è una fortezza eretta tra il XIV e XV secolo. Si trova su una ...

Il castello di Mussomeli è uno dei più importanti, integri e suggestivi castelli della Sicilia. Noto anche come Castello Manfredonico, è una fortezza eretta tra il XIV e XV secolo. Si trova su una spe ...

L'esempio del signor Misuraca dovrebbe far riflettere i rappresentanti delle istituzioni distratte perchè i piccoli e grandi ecomostri da cancellare sono tanti ...

