Governo | Rampelli Fdi | ' al voto per esecutivo autorevole e rilancio Recovery'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Il vicepresidente Rosato ruba il mestiere all'opposizione, sentire dare dell'incapace al proprio presidente del Consiglio da un partito alleato fa una certa impressione. Ancora più grave è stata l'affermazione del vicesegretario del Pd Orlando che ha definito l'ipotesi di nuove elezioni lo scenario più inquietante perché si darebbe l'Italia al centrodestra. In democrazia le elezioni non possono definirsi inquietanti, ancor meno oggi che l'Italia avrebbe bisogno di guide autorevoli e di governi stabili per gestire l'emergenza e definire le priorità strategiche del rilancio attraverso il Recovery Plan. Se andassimo al voto oggi, il centrodestra sarebbe autosufficiente nonostante la legge elettorale che ha eliminato il premio di maggioranza". Lo ha detto Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati ed esponente di Fratelli d'Italia.

