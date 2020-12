Giallo a Firenze, ritrovata una valigia con resti umani saponificati all'interno (Di venerdì 11 dicembre 2020) È Giallo dopo il ritrovamento in un campo alla periferia di Firenze di una valigia dove all'interno sono stati rinvenuti resti umani saponificati. Si tratta ora di capire se si tratta di un uomo o di ... Leggi su leggo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Èdopo il ritrovamento in un campo alla periferia didi unadove all'sono stati rinvenuti. Si tratta ora di capire se si tratta di un uomo o di ...

corrierefirenze : Giallo o arancione? #Toscana in bilico Ma a Natale confini aperti nella stessa provincia - Today_it : Il giallo dei resti umani saponificati trovati in una valigia - romatoday : Il giallo dei resti umani saponificati trovati in una valigia - PalermoToday : Il giallo dei resti umani saponificati trovati in una valigia - infoitinterno : Firenze, il giallo del cadavere chiuso in una valigia -