‘Gf Vip 5’ | Elisabetta Gregoraci ospite a ‘Verissimo’ parla del rapporto con Pierpaolo Pretelli | delle reazioni di Flavio Briatore e del figlio Nathan Falco e rivela cosa l’ha fatta più soffrire

Elisabetta Gregoraci, ospite domani a Verissimo, ha rilasciato la sua prima intervista dopo l'uscita dalla Casa del Grande Fratello VIP: Non vedevo l'ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto. Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più ma per noi era una cosa naturale. Per quanto riguarda invece Briatore: Mi ha detto che sono stata coraggiosa. A Flavio hanno dato fastidio tante cose, mi ha anche sgridato. Non gli è piaciuto essere stato messo in mezzo a tante discussioni. Sull'amicizia con Pierpaolo Pretelli: Lui è stato molto importante. Abbiamo trovato la nostra comfort zone, stavo molto bene insieme a lui, ma non mi sono sentita di andare avanti.

