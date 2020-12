Fabiana Filippi e Alessandra Amoroso insieme per la solidarietà (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’installazione luminosa in Umbria di Fabiana-Filippi per Light Up The Future Si chiama Light Up The Future il nuovo progetto che Fabiana Filippi lancia a sostegno della comunità e del territorio. Una serie di iniziative solidali e concrete per promuovere una cultura di responsabilità, inclusività e condivisione. Ma anche per confermare l’impegno del brand nell’ambito del sociale. Testimonial del lancio è Alessandra Amoroso, altro personaggio sempre sensibile ai temi sociali, impegnata in prima persona in iniziative solidali. Per l’occasione la cantante pugliese sarà il volto di un’iniziativa a sostegno dei lavoratori della musica e dello spettacolo. Ovvero una delle categorie più duramente colpite dalla situazione di emergenza sanitaria dell’ultimo anno. Una luce di speranza per il ... Leggi su amica (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’installazione luminosa in Umbria diper Light Up The Future Si chiama Light Up The Future il nuovo progetto chelancia a sostegno della comunità e del territorio. Una serie di iniziative solidali e concrete per promuovere una cultura di responsabilità, inclusività e condivisione. Ma anche per confermare l’impegno del brand nell’ambito del sociale. Testimonial del lancio è, altro personaggio sempre sensibile ai temi sociali, impegnata in prima persona in iniziative solidali. Per l’occasione la cantante pugliese sarà il volto di un’iniziativa a sostegno dei lavoratori della musica e dello spettacolo. Ovvero una delle categorie più duramente colpite dalla situazione di emergenza sanitaria dell’ultimo anno. Una luce di speranza per il ...

