F1, perché Binotto non è ad Abu Dhabi? Mekies: “Non c’entra nulla con Camilleri” VIDEO (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il finale di anno è tutt’altro che sereno in casa Ferrari. Nella tarda serata di ieri, Louis Camilleri si è dimesso dal ruolo di amministratore delegato per motivi personali e l’importante carica è stata assunta ad interim dal Presidente John Elkann. Un addio giunto un po’ a sorpresa poco prima delle festività natalizie e che ha complicato ulteriormente la situazione del Cavallino Rampante. Il brand è sempre amatissimo e conosciuto in tutto il mondo, con conti economici in salute e vendite in crescita nel settore stradale, ma con deludenti risultati in ambito sportivo. Il Mondiale F1, che si concluderà nel weekend col GP di Abu Dhabi, è stato avaro di soddisfazioni a causa di una SF1000 lontana anni luce dai concorrrenti principali e mai in grado di essere protagonista. Mattia Binotto, team principal della Ferrari, era presente sul circuito di Yas ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il finale di anno è tutt’altro che sereno in casa Ferrari. Nella tarda serata di ieri, Louis Camilleri si è dimesso dal ruolo di amministratore delegato per motivi personali e l’importante carica è stata assunta ad interim dal Presidente John Elkann. Un addio giunto un po’ a sorpresa poco prima delle festività natalizie e che ha complicato ulteriormente la situazione del Cavallino Rampante. Il brand è sempre amatissimo e conosciuto in tutto il mondo, con conti economici in salute e vendite in crescita nel settore stradale, ma con deludenti risultati in ambito sportivo. Il Mondiale F1, che si concluderà nel weekend col GP di Abu, è stato avaro di soddisfazioni a causa di una SF1000 lontana anni luce dai concorrrenti principali e mai in grado di essere protagonista. Mattia, team principal della Ferrari, era presente sul circuito di Yas ...

OA_Sport : F1, perché Binotto non è ad Abu Dhabi? Mekies: “Non c’entra nulla con Camilleri” VIDEO - ZouhirNabil : @sebavettels Non penso che possa lottare tanto contro una medusa marcia come Elkann. Quello che si vanta del giro v… - LucaSalvarani11 : Comunicazione di servizio: Vettel non si ritira va a correre con una grande vettura e ottima squadra come Mercedes/… - papervthin : sì però perdonatemi io non vorrei dire nulla perché ho paura possa esserci di mezzo qualcosa di serio e personale,… - occhioceruleo : @alex85ferrari Sono d'accordissimo, i problemi della Ferrari nello specifico vanno ben oltre il solo Binotto per ca… -