Eu Green Deal? Una vittoria a metà Tabarelli spiega perché

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Stupisce che nessuno si chieda dove siamo adesso, come ci siamo arrivati, e se i precedenti obiettivi siano stati raggiunti. Così, nel generale entusiasmo generato dal continuo rincorrersi di nuovi obiettivi sempre più ambiziosi, sfugge che dietro si cela un arretramento culturale, politico e, soprattutto, economico dell’Unione europea che cerca di colmare con le rivoluzioni verdi indispensabili per salvare il pianeta dal cataclisma climatico. Per quanto siano condivisibili le ambizioni (e chi potrebbe essere contro l’efficienza energetica, l’economia circolare, l’energia dal sole e dal vento, meno dall’acqua,ci sono le dighe che fanno sempre paura), per quanto condivisibili, dicevamo, appaiono un po’ deboli, sia per nascondere le debolezze che l’Europa ha, sia per tenere il passo con la Cina e gli Stati Uniti, che certamente di problemi ne hanno in abbondanza, ...