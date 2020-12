Cyberpunk 2077 blocca dei software per l'accessibilità. Sarebbe ingiocabile per alcuni giocatori con disabilità (Di venerdì 11 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 è stato lanciato da CD Projekt RED con una serie di funzioni legate all'accessibilità che possono essere ulteriormente regolate tramite le impostazioni principali. Il gioco, tuttavia, ha ancora bisogno di un maggiore supporto per essere giocato dagli utenti disabili. Attraverso un thread su Reddit, l'utente HeadlessGamer79 ha dichiarato che Cyberpunk 2077 blocca i software di accessibilità come AutoHotkey, Xpadder, Joy2Key e simili. Il gioco, per qualsiasi motivo, ignora automaticamente l'input da qualsiasi tipo di software di emulazione su cui i giocatori disabili fanno affidamento per giocare comodamente. Ovviamente gli utenti stanno inviando ticket su Steam per sottolineare questo problema. Le ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020)è stato lanciato da CD Projekt RED con una serie di funzioni legate all'che possono essere ulteriormente regolate tramite le impostazioni principali. Il gioco, tuttavia, ha ancora bisogno di un maggiore supporto per essere giocato dagli utenti disabili. Attraverso un thread su Reddit, l'utente HeadlessGamer79 ha dichiarato chedicome AutoHotkey, Xpadder, Joy2Key e simili. Il gioco, per qualsiasi motivo, ignora automaticamente l'input da qualsiasi tipo didi emulazione su cui idisabili fanno affidamento per giocare comodamente. Ovviamente gli utenti stanno inviando ticket su Steam per sottolineare questo problema. Le ...

santangelo_s : RT @EnricoVerga: @santangelo_s @WIRED @alesansoni @alearesu @AngeloLucarella @g_natalizia @marcobardazzi @alessandricci @domercoli @AleVerr… - Saltoindietro : “Eh che schifo Cyberpunk 2077” “Cavoli, ma ci hai giocato?” “Ma no ho visto dei video su youtube” Ma perchè parlat… - Eurogamer_it : #Cyberpunk2077 ha problemi con alcuni software per l'accessibilità. - EnricoVerga : @santangelo_s @WIRED @alesansoni @alearesu @AngeloLucarella @g_natalizia @marcobardazzi @alessandricci @domercoli… - DarioConti1984 : Cyberpunk 2077 PS4 vs PS4 PRO: framerate e risoluzione, i test di Digital Foundry -