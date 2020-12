(Di venerdì 11 dicembre 2020) San ll19 si è portato via in neanche due mesi, a soli 55, Gianluca Bertini , attualeal bilancio del Comune di San. Bertini imprenditore di SanBasso, era ...

Agenzia_Ansa : E' morto di #Covid il #regista coreano #KimKi-duk Leone d'oro a #Venezia nel 2012, aveva 59 anni. #ANSA - VittorioSgarbi : Perché tanta crudeltà? - fanpage : Nessuno le fa il tampone, Antonietta muore di covid: “Trovata dalla vicina agonizzante sul letto” - MarioOcchini : @doluccia16 @gabrillasarti2 ogni tampone costa 90 euro, per ogni ricoverato di covid-19 lo stato paga agli ospedali… - ruiciccio : RT @qn_lanazione: Covid, muore a 55 anni assessore di San Miniato -

Ultime Notizie dalla rete : Covid muore

"Non è facile riassumere in poche parole tutto quello che è stato Paolo - ha aggiunto la moglie di Paolo Rossi - Una persona unica, piena di ottimismo anche nei momenti piu' difficili, una persona gra ...Una donna di 50 anni è morta in un incidente stradale che ha coinvolto un pullman di Atm a Milano(MI). Tragedia avvenuta intorno alle 15 e 30 in via Gorki, zona Parco Nord/ospedale Bassini. Stando a u ...