Covid: altro balzo in Veneto, +3.883 casi, 108 morti (Di venerdì 11 dicembre 2020) VENEZIA, 11 DIC – La corsa del Covid non rallenta in Veneto dove anche oggi i nuovi contagi viaggiano vicino quota 4.000: sono esattamente 3.883 i casi di positività nelle ultime 24 ore, per un totale di 181.451 infetti dall’inizio dell’epidemia. Lo riferisce il bollettino della Regione. altro balzo anche per i decessi: sono 108 le vittime in più da ieri, per un numero complessivo di 4.659 morti. Scende, dopo giorni, il numero dei ricoveri in ospedale nei reparti non critici, 2.801 malati Covid (-24), mentre è stabile quello delle terapie intensive, 375. (ANSA) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 dicembre 2020) VENEZIA, 11 DIC – La corsa delnon rallenta indove anche oggi i nuovi contagi viaggiano vicino quota 4.000: sono esattamente 3.883 idi positività nelle ultime 24 ore, per un totale di 181.451 infetti dall’inizio dell’epidemia. Lo riferisce il bollettino della Regione.anche per i decessi: sono 108 le vittime in più da ieri, per un numero complessivo di 4.659. Scende, dopo giorni, il numero dei ricoveri in ospedale nei reparti non critici, 2.801 malati(-24), mentre è stabile quello delle terapie intensive, 375. (ANSA) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

