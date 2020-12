Concorso Cancellieri Esperti 2020 | per 2700 diplomati | bando in Gazzetta | candidature entro il 10 gennaio

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Pubblicato ildelinUfficiale. La notizia dell’uscita era già stata anticipata dal Ministero della Giustizia. Era del 18 novembre il comunicato sul sito GNews, quotidiano ufficiale del Ministero, che aveva annunciato la pubblicazione imminente dei concorsi Ministero della Giustizia autorizzati dal Decreto Rilancio. Il primoper 400 direttori ha avuto il via con lan.90 del 17-11-, il secondo per 150 funzionari con laUfficiale n.93 del 27-11-e il terzo, ila potenziamento delle sedi del Ministero situate sul territorio ...

Entro agosto il Ministero della Giustizia potrebbe indire il Concorso Cancellieri Esperti 2020: novità Decreto Rilancio - LeggiOggi ...Concorsi Ministero Giustizia: nel corso del 2021 in arrivo assunzioni per laureati e diplomati in aree diverse tra loro.