Con lo Stato l’Ilva può risorgere A patto che… Parla Di Taranto

Leggi su formiche

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Come nel gioco dell’oca, succede di tornare al punto di partenza. Magari a quel 1995, anno in cui lo, fino a quel momento proprietario del, sorta sulle ceneri dell’Italsider, decise di vendere lo stabilimento al gruppo Riva. Era la fine di decenni di acciaio a produzione statale e l’inizio della progressiva ritirata della mano pubblica dall’industria (a stretto giro sarebbero arrivate le privatizzazioni di Alitalia e Telecom). Ora però, la storia si ripete, forse con qualche dubbio in più. Nella notte, loè tornato a gestire l’ormai ex Ilva (dal 2018 lo stabilimento più grande d’Europa è in mano al gruppo franco-indiano Arcelor Mittal, dopo l’addio dei Riva in seguito alle inchieste). Poco prima della mezzanotte èfirmato l’accordo tra Mittal e Invitalia, braccio operativo del Tesoro (100%), che ...