Casadilego | la vincitrice di X Factor 2020 | «Bisogna amarsi al di là dell’immagine»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Per Casadilego la musica non è mai stata un passatempo, ma un elemento imprescindibile per sopravvivere a questo mondo. «Viverla in questo modo, non più intimo e non più solo più mio, è una grandissima emozione» rivela la ragazza, al secolo Elisa Coclite, poche ore dopo la finale che l’ha incoronata vincitrice della quattordicesima edizione di X Factor, il talent show prodotto da Sky e Fremantle che, all’ultima puntata, ha tenuto incollati ben 1.895.000 spettatori, registrando un’impennata del 30% rispetto allo scorso anno. Insieme alla felicità del suo giudice Hell Raton, che quando Alessandro Cattelan ha fatto il nome di Elisa si è girato verso sua madre mettendo le mani a cuoricino e dicendole «abbiamo vinto», Casadilego, 17 anni, originaria di Bellante, specifica, però, che la sua vita musicale non inizia adesso, perché è cominciata almeno 10 anni fa, quando da bambina il maestro Giuseppe Patriarca le impartiva lezioni di pianoforte classico.